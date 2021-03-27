Париж, , 19:19 — REGNUM Во Франции 26 марта выявили 41 869 новых случаев заражения COVID-19, при этом заполненность реанимаций продолжает расти. Об этом сообщает Ouest-France.

За 26 марта было зарегистрировано 41 869 новых случаев, что намного больше, чем за неделю до — 35 088 случаев за 19 марта. Среднее число ежедневных случаев в течение 7 прошедших дней увеличилось до 35 620. На 1 марта оно составляло 21 500 человек.

На 26 марта 27 242 человека госпитализированы (+206 по сравнению с 25 марта), из них 4 766 находятся в реанимации (+57). Франция приближается к ноябрьскому пику с 4,9 тыс. пациентов в реанимации в разгар второй волны эпидемии.

В частности, здравоохранение Франции сообщает о резком росте случаев заболевания среди детей, что отчасти объясняется увеличением количества тестирований на COVID-19.

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