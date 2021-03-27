Киев, , 19:15 — REGNUM На Украине нынешние власти действуют по такому принципу — в ситуации, когда нет хлеба, нужно дать народу больше зрелищ, и чем меньше хлеба, тем больше зрелищ, заявил 27 марта в эфире телеканала «Первый независимый» экс-депутат Рады нескольких созывов, бывший глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, комментируя последние события в стране, в частности, обыски в офисах организации «Украинский выбор».

Политик отметил, что силовики пришли с обысками в помещение партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» под предлогом обысков в организации «Украинский выбор», напомнив, что есть закон о статусе народного депутата.

«Даже при режиме Януковича никто в приемных депутатов обыски не делал и каналы никакие не закрывали… хотя много и я выступал против режима Януковича, и совершенно не было никаких проблем у тех каналов, которые брали у меня интервью. Смотрите, какой девиз — народу нужно хлеба и зрелищ. Нет хлеба — нужно больше зрелищ, еще меньше хлеба — надо еще больше зрелищ! Борьба с олигархами, борьба с прокремлевскими и тому подобное», — заявил Москаль.

Он привел пример такого рода деятельности украинской власти, когда против 26 артистов, которые выступали в Ялте на концерте в честь открытия Керченского моста, в Киеве возбудили 26 уголовных дел, против каждого.

«Хотя им эти нарушения, кроме славы, ничего не дадут. А как, скажите мне, Россия оказалась на втором месте по импортно-экспортным операциям с Украиной?», — задался риторическим вопросом Москаль.

ИА REGNUM напоминает, что 25 марта сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры проводили обыск в офисе общественной организации «Украинский выбор», в котором находятся, в том числе приемные семи депутатов Верховной рады нынешнего созыва от фракции «ОПЗЖ», в том числе — лидеров этой политической силы. В ОПЗЖ отметили, что обыск формально связан с деятельностью общественного движения «Украинский выбор» и событиями 2014 года в Крыму, но по факту является попыткой запугать оппозиционных политиков, представляющих наиболее влиятельную и рейтинговую партию на Украине.