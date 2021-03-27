Лондон, 27 марта, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Правительство Великобритании призовет к ответственности виновных в гибели людей в ходе протестных акций в Мьянме. Об этом в своём Twitter заявил глава МИД Британии Доминик Рааб.

European Commission DG ECHO Мьянма

«Вместе с нашими международными партнёрами мы будем работать над тем, чтобы прекратить бессмысленное насилие, призвать к ответственности виновных и проложить дорогу для возвращения к демократии», — написал Рааб.

Напомним, по данным местных СМИ, 27 марта при разгоне протестов в Мьянме было убито больше 80 человек, среди которых есть дети.

Военный переворот произошел в Мьянме 1 февраля. Военные арестовали президента и главу правящей партии страны из-за, по их мнению, нечестных выборов. В тот же месяц в Мьянме начались массовые уличные протестные акции против переворота, в ходе которых погибли, по данным правозащитников, более 300 человек.

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