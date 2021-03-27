Сборная России по футболу обыграла Словению в отборе ЧМ
Сочи, Краснодарский край, 27 марта, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Сборная России по футболу нанесла поражение Словении в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022. Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Arne Müseler
Стадион «Фишт» в Сочи
Игра группы Н в Сочи на стадионе «Фишт» завершилась — 2:1 в пользу России.
Дубль в составе сборной РФ оформил Артем Дзюба, у словенцев забил Йосип Иличич.
Итак, сборная РФ одержала две победы в двух играх, в следующем матче сыграет на выезде с командой Словакии — 30 марта.