Вена, , 18:53 — REGNUM В Австрии на следующий день после прививки вакциной Pfizer/BioNTech скончался 88-летний пенсионер. Об этом 27 марта сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на свои источники.

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По последним данным, трагедия произошла в австрийском округе Хорн.

Отмечается, что в ближайшее время будет проведено вскрытие. Связь смерти пенсионера с прививкой пока не установлена.

Как передавало ИА REGNUM, ранее у 80-летней гражданки Австрии выявили два крайне заразных штамма коронавирусной инфекции.

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