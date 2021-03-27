Киев, , 18:43 — REGNUM Подразделения ВС Украины провели учения с использованием турецких беспилотников Bayraktar TB2 на территории острова Тендровская коса, который расположен в Чёрном море. Об этом 27 марта сообщили в министерстве обороны Украины.

«Дроны отработали различные учебные задачи по маневрированию», — сообщили в ведомстве.

Так, в фотоматериалах, указывающих маршрут учений, показано, что взлёт и посадка аппаратов происходили на аэродроме в Николаеве.

На Тендровской косе расположен многофункциональный военно-морской полигон Украины, на котором военнослужащие ВСУ отрабатывают, в частности, высадку морского десанта на необорудованное побережье.