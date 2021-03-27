Вашингтон, , 18:35 — REGNUM Симона Халеп (Румыния) из-за травмы снялась с теннисного турнира в Майами. Об этомм 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Халеп вышла в III круг и должна была сыграть с Анастасией Севастовой (Латвии). Как говорится в аккаунте WTA в Twitter, румынка снялась из-за травмы плеча.

«Приношу извинения за снятие с турнира, моя травма не позволяет мне продолжить борьбу. … Надеюсь, в следующем году вернусь сюда здоровой», — отмечается в заявлении Халеп.

Призовой фонд турнира в Майами — $3,2 млн.