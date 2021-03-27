Минск, , 18:23 — REGNUM Более 70 участников несанкционированных акций протеста были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Белоруссии. Информация опубликована 27 марта на сайте правозащитного центра «Весна».

На данный момент в списке правозащитной организации числятся 74 фамилии задержанных. Большинство участников протестных акций были задержаны в городе Минске. Также сообщается о задержаниях в Бресте, Новогрудке и Солигорске.

Ранее сообщалось о задержании в Белоруссии более пяти участников протеста.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в управлении следственного комитета столицы Белоруссии возбудили дело в связи с призывами оппозиции к проведению несанкционированной акции на площади Бангалор в Минске.

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