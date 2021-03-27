Рим, , 18:22 — REGNUM Стало известно, когда нападающий футбольного клуба «Фиорентина» (Италия) Александр Кокорин (Россия) вернётся в расположение клуба. Об этом 27 марта сообщает Corriere dello Sport.

Кокорин должен вернуться во Флоренцию из Рима, где проходит лечение после травмы. Изначально его возвращение планировалось 26 марта, но из-за состояния отъезд был отложен.

29 марта футболисту предстоит встретиться с новым главным тренером клуба Джузеппе Якини.

Кокорин перешёл в итальянскую команду из «Спартака» (Москва). Пока он провёл за «Фиорентину» 3 матча.