Каир, , 18:16 — REGNUM Число скопившихся в ожидании прохода через Суэцкий канал судов достигло 321, сообщил глава администрации канала адмирал Усама Рабиа.

«В настоящий момент 321 судно ожидает своей очереди для прохода через Суэцкий канал в связи с этой ситуацией», — сказал он на пресс-конференции.

Напомним, что 23 марта контейнеровоз Ever Given шел по Суэцкому каналу. В тот день была сильная песчаная буря с ураганным ветром. Из-за сильных порывов ветра экипаж потерял управление контейнеровозом, и тот на ходу врезался в песчаный берег канала. Несколько дней предпринимаются попытки сдвинуть контейнеровоз со дна, но пока они не принесли успеха.

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