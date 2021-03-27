Каир, 27 марта, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Число скопившихся в ожидании прохода через Суэцкий канал судов достигло 321, сообщил глава администрации канала адмирал Усама Рабиа.

Строительство Суэцкого канала. 1867

«В настоящий момент 321 судно ожидает своей очереди для прохода через Суэцкий канал в связи с этой ситуацией», — сказал он на пресс-конференции.

Напомним, что 23 марта контейнеровоз Ever Given шел по Суэцкому каналу. В тот день была сильная песчаная буря с ураганным ветром. Из-за сильных порывов ветра экипаж потерял управление контейнеровозом, и тот на ходу врезался в песчаный берег канала. Несколько дней предпринимаются попытки сдвинуть контейнеровоз со дна, но пока они не принесли успеха.

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