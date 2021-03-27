Берлин, , 18:01 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Бавария» (Мюнхен) Никлас Зюле не сможет помочь сборной Германии в двух матчах отборочного турнира ЧМ-2022 из-за травмы. Об этом 27 марта сообщается на сайте Немецкого футбольного союза.

У игрока выявлено перенапряжение мышц левого бедра, и он не примет участия в матче с командой Румынии 28 марта, а также во встрече со сборной Северной Македонии 31 марта.

Сборная Германии вылетела в Бухарест без Зюле. Перед вылетом игроки прошли несколько раундов тестирования на коронавирус, все образцы показали — отрицательные.