Киев, , 17:59 — REGNUM На Украине на «заслуженный отдых» могут отправляться судьи Конституционного суда (КС) страны Александр Тупицкий и Александр Касминин. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, слова которого обнародовала его пресс-служба.

«Речь о двух указах Януковича (бывший президент Украины Виктор Янукович — прим. И) — от 14 мая и 17 сентября 2013 года о назначении судьями Конституционного суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича, — заявил глава государства. — Оба эти указа мной отменены».

По его словам, Тупицкий и Касминин могут отправляться на «заслуженный отдых».

Как передавал ИА REGNUM, 25 марта глава Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников СБУ с 29-летием существования ведомства.