Каир, , 17:58 — REGNUM Севшее в Суэцком канале судно Ever Given до сих пор не удалось сдвинуть с места, сообщил 27 марта на пресс-конференции глава управления транспортной артерии Усама Рабиа.

«Судно до сих пор не сдвинулось с мели. В настоящее время его пытаются стащить 14 буксиров», — сказал он.

Рабиа уточнил, что размеры судна привели к определенным сложностям во время операции по его снятию с мели. Судно застряло на южном выходе, а не в руслах нового канала. Непрекращающийся сильный ветер по-прежнему мешает проведению операции, резюмировал он.

Напомним, что, по официальной версии, контейнеровоз Ever Given, проходя Суэцким каналом, попал 23 марта в сильную песчаную бурю. Сильный ветер развернул судно поперек канала, и оно уперлось в его берега.

Несколько дней судно пытаются сдвинуть с места, чтобы освободить канал, однако заметных успехов пока нет. Сотни огромных грузовых кораблей скопились в Суэцком канале в ожидании прохождения. Некоторые грузоперевозчики начали пускать свои суда в обход Африки вокруг Мыса Доброй Надежды.