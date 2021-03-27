Москва, , 17:38 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 27 марта поздравил Елизавету Туктамышеву, Анну Щербакову, Александру Трусову с победой в соревнованиях в одиночном катании на ЧМ по фигурному катанию на коньках 2021 г. в Стокгольме.

«Впервые в истории весь пьедестал почёта в женском фигурном катании — за Россией! Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки… Уверен, этот успех, в основе которого многолетние тренировки и труд ваших наставников, станет ещё одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта», — отмечается в поздравлении.

При этом Путин отметил «блестящее выступление» Анны Щербаковой:

«Победа на чемпионате мира стала отличным подарком к Вашему дню рождения».

Президент пожелал спортсменкам новых свершений и удачи.

26 марта российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ по фигурному катанию.