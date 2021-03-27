Симферополь, , 17:37 — REGNUM Обращаться к властям Украины с просьбой о помощи в решении проблемы водоснабжения руководство Крыма не станет. Об этом заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя заявление переговорщика от Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука.

«Обращаться с просьбой к Украине о подачи воды мы (власти Кыма — прим. ИА REGNUM) не будем, — сказал Гемпель. — … Нет никаких гарантий, что не отравят или вновь не перекроют».

По его словам, достойно решить проблему с водоснабжением властям полуострова поможет федеральный центр.

Напомним, ранее бывший глава Украины Леонид Кравчук заявил, что вопрос возобновления поставок воды в Крым Украина рассмотрит тогда, когда там произойдет гуманитарная катастрофа.

Читайте также: Кравчук: Украина готовится к «любым сценариям» в отношениях с Россией