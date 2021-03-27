Берн, 27 марта, 2021, 17:37 — ИА Регнум. По подсчётам Международной организации по миграции (МОМ), в 2020 году более 2200 мигрантов погибли в море, пытаясь добраться до Европы. Об этом 26 марта сообщает Ouest-France.

Согласно докладу МОМ, в прошлом году утонули 2276 мигрантов из 86 448, прибывших морским путем в Европу. Более трети этих смертей — почти 850 погибших — произошло на пути к Канарским островам, который становится все более опасным морским переходом.