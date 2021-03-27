Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Нэйтан Чен (США) выиграл чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме. Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсмен получил за произвольную программу 222,03 балла. По сумме двух соревновательных дней — 320,88 балла.

II место занял Юки Кагияма (Япония), отставший на 29 баллов. Бронза досталась еще одному японцу Юдзуру Ханю — 289,18 балла.

Российский фигурист Михаил Коляда по итогам мирового первенства занял V место.

Благодаря данному результату РФ получила три квоты в мужском одиночном катании на предстоящие Игры в Пекине.