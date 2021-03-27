Пекин, , 17:34 — REGNUM Китай ввёл ответные санкции в отношении ряда физических и юрлиц из США и Канады из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Китая.

Так, под санкции попали в том числе глава Комиссии США по международной свободе вероисповедания Тони Перкинс и член парламента Канады Майкл Чонг.

Среди организаций под санкции КНР попали подкомитет по правам человека в комитете по иностранным делам и международному развитию палаты общин законодательного органа Канады.

Напомним, 21 марта в отношении ряда китайских чиновников и одной организации западные страны — США, Великобритания, Канада и страны ЕС — ввели санкции за причастность к нарушениям прав уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В ответ Китай объявил о санкциях против десяти физических и четырёх юридических лиц Евросоюза за то, что они нанесли серьёзный ущерб суверенитету и интересам Китая и злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию.