Приштина, , 17:38 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 27 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 4371 образца в крае выявили 873 носителя коронавируса. Ещё 544 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 87 067 случаев заражения коронавирусом. 71 813 пациентов уже здоровы. 1830 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 11 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 13 424 человека. Уже два месяца наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. Однако февраль уже закончился, а время прибытия вакцины в страну до сих пор точно не закреплено. Ожидается, что первые 100 тыс. доз прибудут до начала июня.

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