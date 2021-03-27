Минск, , 17:17 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии инициировал признание редакции телеграм-каналов Nexta иностранной экстремистской организацией. Об этом сообщается на сайте СК республики.

Согласно материалам дела, создатель телеграм-каналов Nexta Live и Nexta Степан Путило с другими лицами «выполняют функции владельцев и редакторов телеграм-каналов, признанных на территории Белоруссии экстремистскими».

Следователи установили группу, которая собирает, анализирует и создаёт материалы за вознаграждение.

«Кроме этого, установлены факты, подтверждающие, что деятельность вышеуказанных лиц уже объединена в организацию, офис которой расположен в городе Варшава (Польша)», — добавили в ведомстве.

Исходя из собранных данных, в СК Белоруссии установили «признаки иностранной экстремистской организации».

Напомним, в ноябре 2020 года генеральная прокуратура Белоруссии направила польской стороне запрос о заключении под стражу и выдаче создателя telegram-каналов Nexta Live и Nexta Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича для дальнейшего привлечения их к уголовной ответственности. Отметим, что посредством указанных телеграм-каналов в Белоруссии координируются протесты оппозиционно настроенных граждан.