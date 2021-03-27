Луганск, , 17:13 — REGNUM Донбасс, когда наступит время, войдет в состав Российской Федерации. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в ходе своего заявления, опубликованного 27 марта Луганским информационным центром.

«Мы (Донбасс — прим. ИА REGNUM) движемся в правильном направлении, — сказал он. — … У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью Великой России… и нас, конечно, ждет великое будущее».

По его словам, власти республик продолжат отстаивать свои интересы, так как за будущее нужно бороться.

Пасечник также напомнил, что курс на интеграцию с Россией, которая постоянно оказывает помощь жителям Донбасса, республики сделали еще в 2014 году.

Как передавало ИА REGNUM, в 2014 году в Донбассе начался конфликт после госпереворота в Киеве. Новый украинский режим направил армию и националистические батальоны в регион, жители которого не поддержали незаконную смену власти в стране, для подавления протестов.

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