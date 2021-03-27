Москва, , 17:00 — REGNUM Российские фигуристы заработали три квоты в мужских одиночных соревнованиях на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай).

По итогам выступлений Михаила Коляды и Евгения Семененко на ЧМ-2021 в Стокгольме сумма итоговых мест точно не будет больше 13, а значит, сразу три российских спортсмена смогут выступить на Играх-2022.

Ранее Семененко заявил, что будет рад выступить в командном ЧМ по фигурному катанию.