Тамбов, 27 марта 2021, 16:58 — REGNUM Футбольный клуб «Тамбов» находится в шаге от ликвидации. Об этом 27 марта сообщает «РБ Спорт».
Отмечается, что «волки» не подали заявку на прохождение процедуры лицензирования, без которой невозможно принимать участие в соревнованиях под эгидой РФС и РПЛ.
Комиссия по лицензированию РФС принимала заявки до 25 марта. Теперь с наибольшей долей вероятности «Тамбов» потеряет профстатус и прекратит существование после этого сезона.
В нынешнем розыгрыше ЧР подопечные Сергея Первушина занимают последнюю строчку в турнирной таблице — 13 очков за 7 туров до конца сезона.