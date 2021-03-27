Тамбов, , 16:58 — REGNUM Футбольный клуб «Тамбов» находится в шаге от ликвидации. Об этом 27 марта сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что «волки» не подали заявку на прохождение процедуры лицензирования, без которой невозможно принимать участие в соревнованиях под эгидой РФС и РПЛ.

Комиссия по лицензированию РФС принимала заявки до 25 марта. Теперь с наибольшей долей вероятности «Тамбов» потеряет профстатус и прекратит существование после этого сезона.

В нынешнем розыгрыше ЧР подопечные Сергея Первушина занимают последнюю строчку в турнирной таблице — 13 очков за 7 туров до конца сезона.