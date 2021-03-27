Тюмень, , 16:50 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 63 случая заражения коронавирусом. Об этом 27 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 65 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 26 марта коронавирусом заразились 33 363 человека. Выздоровели 31 438 человек, скончались 369 пациентов с COVID-19 (на шесть человек больше, чем днём ранее).