Сочи, Краснодарский край, , 16:43 — REGNUM Со стартовым составом сборной России на матч второго тура отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) 2022 года против Словении определился тренерский штаб национальной команды. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба национальной сборной.

Так, на поле стадиона «Фишт» в Сочи с первых минут выйдут Артём Дзюба, Александр Головин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Юрий Жирков, Марио Фернандес, Андрей Семёнов, Георгий Джикия, Фёдор Кудряшов, Антон Шунин и Рифат Жемалетдинов.

Напомним, матч между сборными России и Словении начнется 27 марта в 17:00 мск.

Как передавало ИА REGNUM, 24 марта подопечные Станислава Черчесова обыграли в гостях команду Мальты в рамках первого тура квалификации ЧМ-2022. Встреча завершилась победой сборной России со счетом 3:1.

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