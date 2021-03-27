Минск, , 16:18 — REGNUM Информация о массовых задержаниях в Минске не соответствует действительности, заявили в МВД Белоруссии.

«Информация о массовых задержаниях, в частности около площади Бангалор, не соответствует действительности, равно как и о перекрытии движения в районе Октябрьской площади», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что во всех регионах Белоруссии не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия. Малочисленные группы замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в органы внутренних дел для разбирательства.

Напомним, ранее издание TUT. BY сообщило, что в Минске перед акцией протеста оппозиции, начало которой было запланировано на 27 марта 14:00, заметили спецтехнику. Так, колонну спецтехники видели в микрорайоне Уручье. Также колонну спецтехники силовиков видели проезжающей по Партизанскому проспекту и в районе площади Победы.

На проспект Пушкина видели колонну автомобилей правоохранителей с прицепами, в которых находится колючая проволока.

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