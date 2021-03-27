27 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили информацию о желании перевозчиков товаров воспользоваться морским путём через Россию на время, пока контейнеровоз перекрыл движение на Суэцком канале.

Артур Савин, , 16:57 — REGNUM Заявление вице-президента по линейно-логистическому дивизиону транспортной группы Fesco Германа Маслова о том, что перевозившие грузы только через Суэцкий канал запросили альтернативный маршрут — из Азии в Европу транзитом через Россию, вызвало обсуждение в интернете. Граждане оставили свои комментарии 27 марта в социальной сети Facebook.

Суэцкий канал Sandramiszczak.boo.pl

«Удивляюсь, как это до сих пор не обвинили Путина и Россию, что это они устроили «закупорку» Суэцкого канала», — пишет Олександр Б.

Многие пользователи вынесли предположение, что внезапная экономическая выгода для Российской Федерации из-за инцидента с блокировкой движения на Суэцком канале станет поводом для новых надуманных обвинений в сторону нашей страны.

«Теперь начнутся обвинения в том, что русские якобы специально сделали всё так, чтобы судно застряло в Суэцком канале», — предполагает Жалолиддин Н.

Некоторые комментаторы уверены, что Россия охотно поможет перевозчикам осуществить транспортировку через свою территорию. Люди воспринимают такой подход скорее как помощь в трудную минуту, нежели желание нажиться.

«Это правильное обращение! Россия всегда помогает и спасает в трудную минуту!» — считает Альберт А.

Ряд граждан призвал руководство России воспользоваться ситуацией в своих интересах и предъявить различные требования к тем, кто желает временно воспользоваться российским морским коридором.

«Ветер перемен хорошо поработал. Ждём дальше, пусть думают. Всё, что они хотят, будет по нашему!» — написал Татьяна Р.

Часть людей отметила, что один лишь крупный контейнеровоз умудрился создать гигантские проблемы для передвижения товаров в мире. Граждане считают, что это крайне показательно и говорит о хрупкости сложившейся жизни в мире.

«Вот так новость. И всего-то один корабль, пусть и большой. С одной стороны — неплохо, что к нам. С другой — страшно, на каких всё «соплях» держится в этом мире», — пишет Михаил Н.

Нашлись и те, кто призвал всех, кого ситуация в Суэцком канале слишком сильно возбудила, успокоится. Граждане считают, что скоро контейнеровоз снимут с мели и прежняя жизнь вернётся на круги своя.

«Канал был перекрыт, начиная с 67-го года, аж восемь лет. Всё уже было. А тут неделя, и такая паника. Завтра снимут с мели, через неделю всё придёт в норму, через две забудем про это событие. Лишь страховым компаниям достанутся убытки», — поделился своим мнением Юрий Б.

Напомним, 26 марта вице-президент по линейно-логистическому дивизиону транспортной группы Fesco Герман Маслов заявил журналистам, что перевозившие грузы только через Суэцкий канал запросили альтернативный маршрут — из Азии в Европу транзитом через Россию.