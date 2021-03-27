27 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, , 17:56 — REGNUM В Музее современного искусства «Гараж» открылась выставочная экспозиция, на которой представлено три проекта. Фоторепортаж ИА REGNUM из выставочного пространства.

Посетители на выставке «Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонат Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Эскизы для проекта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Эскизы для проекта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена» продолжает тему прошлогодней «постковидной» выставки, состоявшейся поздней весной 2020 года, когда представления о нормальном пересматривались ежедневно.

Посетители на выставке в музее «Гараж» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на новой выставке в музее «Гараж» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Первый локдаун показал, что каждый из нас сильнее, чем кажется. И многие научились жить в новых обстоятельствах, несмотря на отчаяние и тревогу, но с надеждой, что привычные способы взаимодействия с миром и с друг с другом вернутся»,— отмечает директор музея «Гараж» Антон Белов.

На выставке в музее «Гараж» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке в музее «Гараж» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Экспонаты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставке в музее «Гараж» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Новая выставка, возникшая как внеплановое событие в программе музея, предоставила возможность авторам реализовать новые амбициозные работы. Из более чем 1000 заявок отобрано 33 работы, в том числе 11 групповых проектов, отмечают кураторы выставки Ярослав Воловод, Екатерина Лазарева и Екатерина Савченко.

Посетители на новой выставке в музее «Гараж» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Архитектура выставки построена как компьютерная игра, также она похожа на кроссворд и перекликается с анкетами и рекомендацией соблюдать дистанцию. Посетителям нужно следовать по светящимся квадратам, выстроенным в виде возвышенных дорожек с нарисованными стрелочкам. Бдительные смотрители настойчиво рекомендуют следовать написанным инструкциям и никуда не сворачивать с намеченного маршрута, а также и не спускаться с дорожки. Дорожка состоит из светящихся возвышенных над полом квадратов, иногда разной высоты, однако иногда можно не заметить ступеньку и споткнуться. Возможно, это тоже входит в задумку данной концепции выставки.

Работы на выставке располагаются тематически и представлены в виде инсталляций, аудио-, видеопроектов, также есть графика, рисунок, фотографии, скульптурные композиции из разнообразного материала и даже игры, опыты и эксперименты. Зрителям предлагается почувствовать себя как рыба в воде или попробовать себя в роли насекомого. Если оставить свои контакты, то тебе пришлют на почту результаты теста, где отражено, насколько участник освоился с непривычной ролью насекомого.

Проект подсветки Кремля Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Второй проект — «Настоящее время. Несовершенный вид» — показывает новый взгляд на отмененные или нереализованные проекты, хранящиеся в архиве музея «Гараж».

«Одинаковое состояние фрустрации или растерянности на самом деле провоцирует свободное размышление в сослагательном наклонении: а что было бы, если??? Кроме того, оно активирует ретроспективный механизм: мы начинаем задумываться, насколько отмены определили контуры теперешней реальности», — отмечают организаторы выставки.

Выставка «Невидимый звук» представляет мгновения в фотографиях, собранные Девидом Кларбаутом за десятилетний период. Экспозиция включает в себя серии кадров в решающий момент, когда случился всплеск волн, взрыв петарды или игра в мяч. Во всех работах Кларбаут запечатлел мгновение, растянутое во времени и пространстве. Решающий момент (термин классика фотографии Анри Картье Брессона) превращается в панораму отдельных разнонаправленных взглядов. И число дополнительных кадров может быть неисчислимым.