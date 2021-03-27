Москва, , 16:07 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано почти 20 авиарейсов. Об этом в субботу, 27 марта, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:03 мск в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса, еще шесть отменено; в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс, еще два отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы пока не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 27 марта в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха — +6… +8 °C.