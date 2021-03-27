Вашингтон, , 16:01 — REGNUM На территории США за минувшие сутки выявили более 80 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 27 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, в стране за последние 24 часа выявили 80 716 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 30 млн.

Также сообщается, что за это же время в США скончались 1265 пациентов с COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 548 089.

Как передает ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки выявили более 67 тыс. новых носителей коронавируса.

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