Чебоксары, 28 марта 2021, 00:11 — REGNUM Чувашия не планирует размещать облигации, потому что для республики «с практической точки зрения» данный финансовый инструмент «пока не актуален». Но к данной теме регион готов вернуться при дефиците средств на масштабные инвестиционные проекты. Об этом ИА REGNUM заявил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.
По его словам, у Чувашии «достаточно финансовых ресурсов», поэтому «с практической точки зрения облигации как инструмент не нужны». На начало 2021 года в структуре государственного долга не было коммерческих кредитов, практически весь он сформирован на основе бюджетных кредитов.
Первый вице-премьер также обратил внимание на то, что облигации, помимо финансовой составляющей, также дают возможность оценить регион с точки зрения рынка — в самом факте вложения средств в ценные бумаги, процентной ставке. И эта финансовая история больше представляет интерес для инвесторов.
Говоря о публичности, Михаил Ноздряков также отметил, что если раньше большое внимание уделялось наличию международных рейтингов, то сейчас их актуальность спала: