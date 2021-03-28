Чебоксары, , 00:11 — REGNUM Чувашия не планирует размещать облигации, потому что для республики «с практической точки зрения» данный финансовый инструмент «пока не актуален». Но к данной теме регион готов вернуться при дефиците средств на масштабные инвестиционные проекты. Об этом ИА REGNUM заявил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

Первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков Cap.ru

По его словам, у Чувашии «достаточно финансовых ресурсов», поэтому «с практической точки зрения облигации как инструмент не нужны». На начало 2021 года в структуре государственного долга не было коммерческих кредитов, практически весь он сформирован на основе бюджетных кредитов.

«В случае необходимости у нас есть бюджетные и казначейские кредиты. Поэтому такой инструмент, как облигации, для нас пока не актуален. Но если мы будем говорить о масштабной, многомиллиардной инвестиционной деятельности при участии бюджетных средств, то возможно, что облигации понадобятся. Они также обеспечат дополнительную публичность нашим финансам, что важно для инвесторов. Но мы и так открыты», — сказал Михаил Ноздряков.

Первый вице-премьер также обратил внимание на то, что облигации, помимо финансовой составляющей, также дают возможность оценить регион с точки зрения рынка — в самом факте вложения средств в ценные бумаги, процентной ставке. И эта финансовая история больше представляет интерес для инвесторов.

Говоря о публичности, Михаил Ноздряков также отметил, что если раньше большое внимание уделялось наличию международных рейтингов, то сейчас их актуальность спала:

«Практика показала, что как только случаются кризисы или включаются санкции в отношении России, то никого никакой рейтинг не интересует. В результате международное рейтингование стало, по большому счёту, неактуальным. И нам сегодня вполне достаточно рейтинга российских агентств».