Каир, , 15:58 — REGNUM Более 280 кораблей ждут прохождения через Суэцкий канал, который оказался заблокированным контейнеровозом Ever Given. Об этом сегодня, 27 марта, сообщают египетские СМИ.

Напомним, что 23 марта контейнеровоз Ever Given шел по Суэцкому каналу. В тот день была сильная песчаная буря с ураганным ветром. Из-за сильных порывов ветра экипаж потерял управление контейнеровозом и тот на ходу врезался в песчаный берег канала. Корму 400-метрового судна ударилась о противоположный берег.

Несколько дней предпринимаются попытки сдвинут контейнеровоз со дна, но пока они не принесли успеха. Удалось лишь незначительно сдвинуть судна, после того, как из-под его киля достали 20 тысяч тонн грунта.

Ожидается, что сегодня будет предпринята ещё одна попытка сдвинуть контейнеровоз со дна. Если она не удастся, то, возможно, придется частично разгрузить судно.