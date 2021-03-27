Тирана, , 17:41 — REGNUM Кризис и жесткие ограничения, вызванные пандемией SARS-CoV-2, лишили многих албанцев, работающих за рубежом, возможности увидеться с семьей. Тем не менее, по данным, опубликованным банком Албании, в 2020 году эмигранты перевели в страну 673 миллиона евро, что всего на 4% меньше, чем годом ранее.

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Во втором квартале 2020 года объем переводов в Албанию сократился на 35% по сравнению с 2019 годом, однако во второй половине года объемы переводов были выше, чем до начала пандемии, что почти полностью перекрыло спад, возникший из-за жестких ограничений.

Выявленный Центробанком во второй половине 2020 года рост объема переводов из-за рубежа по сравнению с 2019 годом отчасти объясняется перекрытием неформальных каналов поступления средств мигрантов из-за рубежа: передача из рук в руки, через друзей и т., из-за которого отправка средств в Албанию стала возможна почти исключительно через лицензированных посредников.

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