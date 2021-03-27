Минск, 27 марта, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Ни одного несанкционированного массового мероприятия не было зафиксировано в регионах Белоруссии, сообщила 27 марта пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова на своем Telegram-канале.

ИА REGNUM Автомобиль белоруской милиции

«Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства», — добавила она.

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Она также отметила, что не соответствуют действительности сообщения о «массовых» задержаниях около площади Бангалор в Минске, так же как и сообщения о перекрытии движения в районе Октябрьской площади.

По словам Чемодановой, в некоторых районах города Минска задержали людей с колюще-режущими предметами и пистолетами.

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Отметим, на одном из оппозиционных Telegram-каналов (BYPOL) спустя час после заявленного начала акции протеста сообщили, что «количество участников для централизованной акции оказалось недостаточным». Потенциальным участникам протеста в Минске также предложили провести «децентрализованные акции», для чего были предложены некоторые маршруты. Также протестующим предложили «вернуться в свои районы и устроить локальные марши прямо там».