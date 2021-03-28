28 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Наталия Николаева, , 00:20 — REGNUM В Чувашии система государственного управления совершенствуется за счёт централизации учреждений и перехода в новый, в том числе цифровой, формат работы. Это коснулось системы государственных закупок и работы МФЦ, проектирования объектов капитального строительства, подходов к бухгалтерскому учёту и внешнему аудиту в муниципальных образованиях. Об этом рассказал первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

Здание правительства Чувашии Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководитель финансового ведомства напомнил, что в 2020 году Олег Николаев, возглавив Чувашию, поставил задачу оптимизации и совершенствования системы управления.

«Ряд вопросов в республике уже назрел давно. Прежде всего, в части централизации функций заказчика по строительству и реконструкции объектов капитального характера, особенно на муниципальном уровне. Из года в год одной из основных проблем было отсутствие проектно-сметной документации, либо её некачественная разработка. В результате мы теряли федеральные средства, а некоторые объекты строились с большими трудностями и срывами графиков. Яркий пример — реконструкция Чувашской государственной филармонии, которая идёт уже несколько лет из-за некачественной документации», — сказал Михаил Ноздряков.

По его словам, для системного решения проблемы была запущена, условно говоря, «программа перспективного проектирования», в рамках которой минимум на пять лет формируется перечень новых строительных проектов и объектов для реконструкции. Параллельно централизовали функции проектирования и строительного контроля, возложив их на казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика» (подведомственное минстрою Чувашии).

Первый вице-премьер отметил, что также большая работа проведена по централизации системы закупок:

«На мой взгляд, данный вопрос в республике был несколько запущен. В частности, у нас отсутствовала даже региональная контрактная система: почему-то считалось, что она не нужна. И здесь уже получен эффект и в экономии бюджетных средств, и повышении качества работы: в национальном рейтинге прозрачности закупок Чувашия заняла по итогам 2020 года пятое место среди регионов страны».

Первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков Cap.ru

Михаил Ноздряков также сообщил, что были пересмотрены подходы к централизации бухгалтерского учёта, которые до этого носили «несколько формальный характер».

"То есть работа свелась к тому, что бухгалтеров учреждений просто свезли в одно место. Но мы говорим не о форме, а о содержании работы, которая означает смену технологий, переход на электронный документооборот, то есть в целом меняется концепция», — пояснил министр финансов.

Данная поэтапная работа начата в Чувашии в прошлом году. Сначала создана централизованная бухгалтерия, на 2021 год стоит задача централизации бухгалтерского учёта системы органов власти, затем — подведомственных учреждений и муниципалитетов.

«Это большая, очень сложная работа, но она действительно ведёт к эффективности, к реальному электронному документообороту и некоторому снижению численности служащих. Но самое главное — это совершенствование процесса системы финансового управления», — подчеркнул Михаил Ноздряков.

По его словам, масштабные направления намечены в IT-сфере, координирующим центром которого выступает министерство информационной политики Чувашии. Напомним, в республике к 1 июля 2021 года планируют разработать стратегию цифровой трансформации пяти ключевых отраслей — здравоохранения, образования, государственного управления, ЖКХ, транспортной сферы и логистики. По каждой отрасли предусмотрены свои направления.

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МФЦ Kremlinrus.ru

Ещё одно ключевое направление касается централизации системы МФЦ, которое начато в прошлом году и запущено в 2021-м. По словам министра финансов, данный вопрос также назрел давно:

«Он непростой в технической реализации. Пока идёт период становления, поэтому возможны временные сбои и трудности, но здесь мы же говорим о качественном оказании государственных и муниципальных услуг населению. Поэтому должны быть единый стандарт качества, программное обеспечение, подходы и единая политика».

В 2021 году также началась централизация муниципального аудита на базе контрольно-счётной палаты Чувашии. На уровень республики передаются функции муниципального финансового контроля.

«Мы же понимаем, что трудно говорить о кадровой политике и независимости внешнего финансового контроля, если аудиторы, по сути, находятся в штате администрации и финансируются из местного бюджета. Очень правильно, что наши муниципалитеты и депутаты приняли решение о передаче данных контрольных функций КСП, потому что мы получим реальный финансовый контроль за расходованием бюджетных средств. А с учётом масштабирования данного процесса можно будет говорить и об экономии расходов», — пояснил первый вице-премьер.

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«По многим направлениям 2021 год является переходным. В целом реально выстроенную систему мы получим к концу года, и уже в 2022 году это будут действующие процессы», — сказал Михаил Ноздряков.