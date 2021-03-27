Калуга, , 15:43 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 62 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 27 марта. Днём ранее, 26 марта, в регионе было зарегистрировано 66 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 097 человек, 1 916 человек находится на лечении, 29 990 человек выздоровели, 281 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (418), в Обнинске (147), Боровском (120) и Малоярославецком (111) районах.

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