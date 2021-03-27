Минск, , 15:44 — REGNUM По информации белорусских правозащитников 27 марта в Минске были задержаны семь человек, сообщает пресс-служба белорусского правозащитного центра «Весна».

Еще два человека были задержаны в городе Солигорске (Минская область). Уточняется, что двое из числа задержанных в Минске — редакторы издания TUT.BY.

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Напомним, за призывы к акции протеста в Минске (ее начало планировалось 27 марта в 14:00) было возбуждено уголовное дело.

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