Москва, , 15:33 — REGNUM Члены основного и дублирующего экипажа МКС-65 провели тренировки в модуле «Наука», который подготавливается к включению в состав Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Тренировки в модуле «Наука» в монтажно-испытательном комплексе космодрома «Байконур» проводились 26 марта. Тренировки прошли как члены основного состава экипажа МКС-65 космонавты Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт США Марк Ванде Хай, так и дублёры Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Энн МакКлейн.

В ходе тренировок экипажи ознакомились с компоновкой внутреннего объёма модуля, а также с его внешней конструкцией. Запуск лабораторного модуля «Наука» к МКС запланирован на вторую половину 2021 года. Экипаж МКС-65 отправится на МКС на корабле «Союз МС-18» в апреле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Павел Власов рассказал, что для интеграции модуля «Наука» с МКС потребуется около 10 выходов в открытый космос.

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