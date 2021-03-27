Варшава, , 15:32 — REGNUM Власти Польши начали «наказывать» корабли, которые, по их мнению, участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает польское издание BiznesAlert со ссылкой на заместителя министра морского хозяйства Польши Гжегожа Витковского.

По словам Витковского, санкции введены против двух судов Krebs Geo и Krebs Jet, которые зарегистрированы в Морской палате города Гданьска. Польские власти считают, что оба корабля принадлежат судовладельцу из Германии.

«Нас не интересует, что они перевозят и чем занимаются до тех пор, пока это не угрожает экономическим интересам нашей страны. Эти два судна в последнее время активизировали свою работу над проектом «Северный поток-2», — сказал заместитель министра.

Он пояснил, что теперь этим двум кораблям запрещено появляться в польских территориальных водах. Если же они появятся, то их задержат для проверки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Польши последовательно выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2». Поскольку у Польши нет существенных рычагов давления на Россию, Варшава пытается добиться отказа от СП-2 на уровне Евросоюза, а также активно вовлекает в противодействие газопроводу власти США, которые и сами считают, что данный проект может привести к некоторому сближению Германии и России.