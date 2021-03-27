Чебоксары, , 15:30 — REGNUM В Чувашии выясняют причину возгорания на территории завода «Химпром» в Новочебоксарске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, 26 марта около 21:13 поступила информация о задымлении на улице Промышленная, «в непосредственной близости от территории предприятия ПАО «Химпром», а также о возгорании на территории склада полимерной тары и готовой продукции химического предприятия».

Правоохранители отмечают, что возгорание устранено, погибших и пострадавших нет.

«В ходе забора проб воздуха в Новочебоксарске, в том числе около территории предприятия, превышения предельно допустимой концентрации хлора и оксида углерода не обнаружено», — говорится в сообщении.

Прокуратурой организована проверка по факту пожара, в ходе которой будут установлены причины и дана оценка соблюдению требований противопожарной безопасности на территории предприятия.

По данным ГКЧС Чувашии, с начала года в республике зарегистрировано 263 пожаров, в результате которых погибли 29 человек, ещё 14 человек пострадали. Материальный ущерб оценивается в 6 млн рублей.

Чувашские спасатели отмечают, что 25 марта в 04:00 пожар произошёл на территории общества «Текстильмаш» в Чебоксарах: по данным ГКЧС, огонь охватил один из арендованных цехов площадью около 100 кв. метров, в результате уничтожено 100 кг сырья, повреждена часть имущества.