Москва, , 15:33 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина считает, что она преодолела свой двухлетний кризис и после победы на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге вновь чувствует себя окрыленной. Она рассказала об этом 27 марта, ее слова приводит ТАСС.

По словам 23-летней спортсменки, почти все ее матчи на турнире WTA в Санкт-Петербурге были трехсетовыми, а потому победа не далась ей легко, однако, по мнению спортсменки, от этого победа становится только ценнее.

«У меня был достаточно продолжительный кризис — около двух лет, но сейчас я чувствую себя абсолютно по-другому, снова окрыленной, влюблена в теннис и буду продолжать в том же духе», — добавила Касаткина.

Отметим, 21 марта Дарья Касаткина стала победительницей на турнире категории WTA 500, проходившем в Санкт-Петербурге.