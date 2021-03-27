Анкара, , 15:34 — REGNUM Бывший главный тренер туринского футбольного клуба «Ювентус» Маурицио Сарри может стать главным наставником стамбульской команды «Фенербахче». Об этом 27 марта сообщает Football Italia со ссылкой на Ajansspor.

По данным источника, в настоящее время стороны уже почти достигли согласия и Сарри еще необходимо провести встречу с президентом турецкого кулба для обсуждения деталей контракта.

При этом ранее «Фенербахче» отправил в отставку своего главного тренера Эрола Булута, после чего временно исполняющим обязанности главного наставника команды стал Эмре Березоглу.

Отметим, за время своей карьеры Маурицио Сарри работал тренером в таких командах «Эмполи», «Наполи», лондонская «Челси» и др. Его последним клубом был туринский «Ювентус», откуда он ушел летом минувшего года.