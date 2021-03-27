Париж, , 15:16 — REGNUM Министерство образования Франции в пятницу, 26 марта, на своей пресс-конференции объявило, что за одну неделю число учащихся, инфицированных коронавирусом, увеличилось с 15 тыс. до более чем 21 тыс. Об этом 26 марта сообщает Le Figaro.

Из 12,4 млн учащихся в стране заражены 21 183 ученика, что составляет 0,17% (по сравнению с 0,13% неделю назад). На всей территории Франции закрыто 3256 классов (на прошлой неделе — 2018) из 528,4 тыс. Также закрыто 148 школьных учреждений (на прошлой неделе — 80) из 61,5 тыс., в том числе 116 школ, 22 колледжа и 10 средних школ.

Впервые представлена информация о тестах на слюну, проведенных в школах. На прошлой неделе из запланированных 320 285 тестов было проведено 200 404, 0,49% из них оказались положительными.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель правительства Франции заявил, что «закрытие школ является последним средством» в борьбе с COVID-19.