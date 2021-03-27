Львов, Украина, 27 марта, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Галицкий районный суд города Львова вынес приговор местному жителю за ношение футболки с изображением коммунистический символики, сообщает украинское издание «Судебный репортер».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Мужчина получил один год ограничения свободы условно, но был освобожден от отбытия наказания с испытательным сроком.

Читайте также: На Украине сотрудника ГП «Антонов» избили за футболку с символикой СССР

«Львовянина Владислава Болотникова признали виновным по ч.1 ст.436−1 УКУ — в публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима. Согласно этой статье, обвиняемому грозило лишение свободы на срок до 5 лет», — уточняет источник.

Уточняется, что 8 сентября 2020 обвиняемый находился на летней площадке паба «Золотой колос». На нем была футболка с надписью «СССР», на которой также была изображена пятиконечная звезда с серпом и молотом. Встречавшийся неподалеку (возле проезда Кривая Липа) со своим товарищем Антон Петривский узнал от него о молодом человеке (Болотникове), на котором была соответствующая футболка. В итоге Петривский принял решение произвести «общественное задержание». Уточняется, что Болотников вырвался из рук пытавшихся его «задержать» и скрывался в уборной заведения. В свою очередь сотрудники паба «Золотой колос» вызвали полицию.

Читайте также: «Для меня эта звезда — это гордость»: Кива выступил в защиту символики СССР

По мнению Петривского обвиняемый сознательно демонстрировал запрещенную на Украине символику. Обвиняемый, в свою очередь, признал вину, заявил, что раскаивается и заверил, что не имел намерения совершить преступление и «пропагандировать тоталитарный режим».

По информации издания «Страна.ua» обвиняемому 22 года.

Читайте также: Верховная рада Украины запретила коммунистическую и нацистскую идеологии

Напомним, 9 апреля 2015 года украинский парламент принял закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики».