Варшава, , 15:33 — REGNUM Голкипер сборной Польши по футболу и клуба «Болонья» Лукаш Скорупский заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 27 марта сообщил пресс-секретарь Польского футбольного союза Якуб Квятковский.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

«Сборная Польши прошла очередной ПЦР-тест на наличие коронавируса. К сожалению, в случае с (голкипером) Лукашем Скорупским он дал положительный результат», — говорится в сообщении.

Также указывается, что позднее 29-летний сообщил о повышении у него температуры и в настоящее время пребывает в режиме изоляции от остальных членов польской сборной.

При этом ранее стало известно о том, что полузащитник сборной Польши и клуба «Лидс Юнайтед» Матеуш Клих также заразился коронавирусом.

Отметим, 28 марта сборная Польши по футболу должна провести матч квалификационного этапа к чемпионату мира 2022 года с командой Андорры.