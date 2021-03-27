Париж, , 15:10 — REGNUM Франция решила подать заявку для включения традиционного французского хлеба — багета в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО, сообщили 25 марта в заявлении Министерства культуры Франции.

«Если эта национальная заявка будет удовлетворена в ЮНЕСКО, то включение этого элемента позволит повысить осведомленность о том, что продовольственная практика, является частью повседневной жизни, которую разделяет наибольшее число людей и которая, само собой разумеется, является достоянием человечества», — указано в заявлении министерства культуры.

В заявлении министерства отмечается, что число пекарен «неуклонно сокращается, особенно в сельских муниципалитетах». В 1970 году в стране насчитывалось 55 тыс. частных пекарен (по одной на 790 жителей), по сравнению с 35 тыс. в 2021 году (по одной на 2000 жителей), на сегодняшний день большинство предпочитает продажи промышленных багетов. Окончательное решение принадлежит ЮНЕСКО, которое будет принято осенью 2022 года.