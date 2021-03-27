Амстердам, , 15:03 — REGNUM Нидерландская компания Philips подписала соглашение о продаже подразделения по производству бытовой техники инвестиционной компании Hillhouse Capital. Об этом сообщает пресс-служба Philips.

Общая стоимость сделки составит около 3,7 млрд евро. В Philips рассчитывают, что прибыль от продажи подразделения с учётом налогов и связанных с этой операцией налогов составит около 3 млрд евро. Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2021 года.

«Эта сделка завершает наши основные продажи. В будущем мы сосредоточимся на укреплении нашего лидерства в области технологий здравоохранения…», — отметил генеральный директор Royal Philips Франс ван Хаутен.

Компания Philips была основана в 1891 году и несколько раз меняла сферы деятельности. В 2000-х годах Philips приобрела несколько компаний в сфере здравоохранения, а позже производство медицинского оборудования стало основной сферой деятельности Philips. В 2013 году компания продала подразделение по производству телевизоров, а в 2014 году — по производству аудио и видеотехники.

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