27 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили победу российских фигуристок, которые впервые в истории заняли сразу весь пьедестал.

Артур Савин, , 15:55 — REGNUM Победа трёх гражданок России на чемпионате мира в женском одиночном фигурном катании, которые заняли весь пьедестал, спровоцировала жаркие споры в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 27 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Флаги России Алексей Колчин © ИА REGNUM

"Это вам наш русский ответ на ваши долбаные санкции! Наши молодцы!» — написал Владимир К.

Часть пользователей оказалась искренне обрадована и воодушевлена победой российских спортсменок. Граждане отмечают, что Россия остаётся лидером в соревнованиях по фигурному катанию.

Анна Щербакова Yuuliiya

«Отличные новости! Девчонок с заслуженной победой! Фигурное катание в нашей стране всегда было на высоте», — пишет Вячеслав П.

Но другие комментаторы указали на то, что победа девушек сопровождалась отсутствием российского флага и гимна Российской Федерации. Граждане уверены, что это является предательским поступком по отношению к своей Родине.

«Чей он ваш пьедестал? Тех, кто отказался от флага и гимна страны? Позорники!» — поделился своим мнением Андрей К.

Некоторые граждане пришли к мнению, согласно которому нет ничего страшного в том, чтобы фигуристкам выступать без символов своей страны. Люди уверены, что все и так знают, к какой стране относятся те или иные спортсмены.

Елизавета Туктамышева David W. Carmichael

«Известные всему миру русскоговорящие девочки заняли весь пьедестал. И плевать, что не видно флага России, все и так знают, в какую страну поедут медальки», — считает Сергей Н.

Этим людям парировали те, кто отметил, что подготовка и отправка спортсменов на соревнования происходят в основном за счёт бюджета страны. Поэтому следовало бы указывать того, кто профинансировал победу фигуристок.

«Какая страна оплатила выступление отдельно взятых спортсменов? Мне как налогоплательщику хотелось бы знать», — задаётся вопросом Иван С.

Тем не менее многие пользователи искренне порадовались победе гражданок России. Люди уверены, что ситуация с флагом и гимном не должна влиять на спортсменов.

Александра Трусова David W. Carmichael

«Без флага и гимна сделали всех! И каждый знает, что они из России! А от Чайковского мурашки по телу! Браво нашим фигуристам! Лучшие в мире!» — написала Светлана Т.

Напомним, 27 марта три фигуристки из России победили на чемпионате мира в женском одиночном фигурном катании и заняли весь пьедестал. Золото досталось Анне Щербаковой, серебро взяла Елизавета Туктамышева, а бронзу — Александра Трусова.