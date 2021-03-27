Милан, Италия, , 14:55 — REGNUM Футбольный клуб «Милан» продолжает вести переговоры со своим вратарем Джанлуиджи Доннаруммой о продлении контракта. Об этом 27 марта сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, клуб из Милана хотел бы сохранить своего 22-летнего вратаря, однако из-за связанных с пандемией коронавирусной инфекции убытков не имеет возможности увеличить предложение по зарплате. Так, агент игрока настаивает на €10 млн заработной платы в год, в то время как клуб может предложить только €8 млн.

При этом ранее интерес к футболисту проявляли такие клубы, как «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Челси».

Отметим, в текущем сезоне Джанлуиджи Доннарумма выступил за «Милан» в 27 матчах итальянской Серии А и в восьми из них сыграл «на ноль».